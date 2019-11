Gemeinde Benz : Drogenhandel: Durchsuchungen auf der Insel Usedom

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizeiinspektion Anklam zum Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge fanden am heutigen Tage Durchsuchungsmaßnahmen statt.

von ots

13. November 2019, 14:03 Uhr

Das Amtsgericht Stralsund hatte aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse der Polizei einen entsprechenden Beschluss erlassen. Mit insgesamt zwölf Beamten (der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, dem Revier Heringsdorf und des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V) wurden das Wohngebäude und die Nebengelasse eines 33-jährigen Tatverdächtigen in der Gemeinde Benz durchsucht.

Professionell betriebene Indoorplantage

In den Kellerräumen wurde eine professionell betriebene Indoorplantage (Kleinplantage) mit knapp 30 Pflanzen und erforderliches Aufzucht-Equipment aufgefunden. Darüber hinaus wurden weitere kleine Mengen an Substanzen (vermutlich Amphetamin und Cannabis - muss allerdings noch gewogen und bestimmt werden), umfangreiches Konsumzubehör und Verpackungsmaterial aufgefunden und sichergestellt. Auch mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung wurden eingezogen.

Die Ermittlungen gegen den 33-jährigen Beschuldigten dauern an.