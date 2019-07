Ein Schwerverletzter in Schwerin : Rentner rutscht von der Bremse ab: Auto kracht in Supermarkt

Bei dem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt.

24. Juli 2019

Beim Versuch auszuparken rutschte ein 79-jähriger Kraftfahrer am Mittwochvormittag von der Bremse seines Automatikfahrzeuges.

Wie die Polizei informierte kam er dabei wohl auf das Gaspedal und krachte anschließend rückwärts in den Pfandrückgaberaum des Lidl-Marktes in der Lübecker Straße in Schwerin. Ein 75-jähriger Mann, der sich in dem Raum befand, wurde von dem Auto erfasst, eingeklemmt und schwer verletzt. Retter brachten den Mann ins Klinikum.

Der Sachschaden werde nach ersten Erkenntnissen auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung 79-Jährigen ein.