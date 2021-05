Demmin : Einbrecher plündern Geschäft und Wohnungen

Einbrecher plündern Geschäft und Wohnungen in Demminer Brandhaus.

Demmin | Nach dem Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) haben Diebe mehrere betroffene Wohnungen und ein Geschäft aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einbrüche vermutlich zwischen dem 30. April und dem 4. Mai begangen und am Dienstag bemerkt. Gestohlen wurden mindestens ein Fernseher und eine Geldkas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.