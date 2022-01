Ludwigslust-Parchim : Feuerwehren wegen Sturmtief „Nadja“ im Dauereinsatz

Sturmtief "Nadja" macht ganze Arbeit im Norden von Deutschland und sorgt für unzählige Einsätze für die Feuerwehren im gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Ludwigslust-Parchim | Die Feuerwehr Karstädt bei Ludwigslust musste zum Beräumen und Fällen geschädigter und zum Umfallen drohender Bäume am Dorfrand an der Friedenstraße ausrücken. Dort sind gleich mehre Bäume abgeknickt und haben andere beschädigt, sodass auch diese gefällt werden mussten. Aufgrund des starken Windes wurde es bei der Arbeit mit der Kettensäge für die Feuerwehren zusätzlich gefährlich. Die Friedenstraße in Karstädt musste für mehrere Stunden bis zum Abschluss der Räumungsarbeiten gesperrt werden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.