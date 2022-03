Rentnerin und Pfleger verletzt : Küchenrolle auf Herd löst Brand in Seniorenheim in Grabow aus

81-Jährige Bewohnerin und zwei Pflegerinnen müssen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Grabow | Ein kleines Malheur endete für eine Mieterin des Betreuten Wohnens in Grabow am 22. März im Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 81-jährige Bewohnerin am Abend versehentlich eine Papierküchenrolle auf einem eingeschalteten Herd abgestellt und dann den Raum verlassen haben. Das Papier fing Feuer. Lesen Sie auch: Wohnzimmerbrand: Rentn...

