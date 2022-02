Täter zieht Messer : Mann überfällt Spielhalle in Stralsund

Der Täter forderte Bargeld von den Angestellten

Stralsund | In einer Spielhalle in Stralsund zog ein Mann ein Messer und bedrohte die Mitarbeiter. Er betrat die Spielhalle in der Lindenallee am 9. Februar gegen 15.40 Uhr und forderte Bargeld. Eine Angestellte übergab aus Angst dem Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend steckte der Täter das Bargeld ein und verließ die Spielhalle. Umgehend wurde die P...

