Mecklenburg-Vorpommern : Mehrere Verletzte bei Unfällen im Land: Warnung vor Glätte

Bei Unfällen sind am Dienstag auf teilweise rutschigen Straßen in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Menschen verletzt worden.

von Winfried Wagner

10. Dezember 2019, 08:31 Uhr

Die Unfälle ereigneten sich am Morgen auf der Landesstraße 10 bei Satow (Landkreis Rostock), der Bundesstraße 198 bei Carpin sowie nahe Groß Teetzleben (Mecklenburgische Seenplatte), wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg sagten. Bei Temperaturen knapp über null Grad gebe es Reifglätte, weshalb vor allem in der Nähe von Gräben, Flüssen und Wiesen besondere Vorsicht geboten sei.

‼️Vorsicht, glatte #Straßen ‼️ #Autofahrer haben uns teils sehr rutschige Straßen im Landkreis LUP gemeldet. Das tückische dabei ist, dass die Außenthermometer Plusgrade anzeigen.#Verkehrstweet — Polizei Ludwigslust (@PolizeiLWL) December 10, 2019

Auf der B198 nahe Carpin überschlug sich ein Auto und landete nach Angaben der Polizei auf dem Dach. Wie schwer der Fahrer verletzt wurde, war zunächst unklar. Es kam zu Behinderungen. Bei Satow rutschte ein Auto von der Straße und fiel in einen Graben, dort gebe es mehrere Verletzte. Auf einer Straße bei Groß Teetzleben kam eine Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern, auch dieser Wagen habe sich überschlagen. Weitere Einzelheiten seien in allen drei Fällen noch nicht bekannt.

