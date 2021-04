Mirow : Mann entführt, misshandelt und im Wald liegengelassen

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt wegen Freiheitsberaubung und erpresserischen Menschenraubes.

Mirow | Fünf Tatverdächtige aus der Region Mirow sollen einen 39-jährigen Mann Ende Februar in seiner Wohnung überfallen, in ein Waldstück gebracht und dort schwer misshandelt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann sei das Opfer dort liegengelassen worden sein, hieß es. Der schwer verletzte Mann habe am nächsten Morgen an einem Haus in der Nähe ...

