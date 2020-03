Kalkhorst : Nach Brand in Mehrfamilienhaus müssen 28 Bewohner Wohnungen verlassen

Das Feuer war aus unbekannter Ursache am Montagabend in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen.

31. März 2020, 08:28 Uhr

Wegen eines Brandes ist ein Mehrfamilienhaus im Landkreis Nordwestmecklenburg evakuiert worden. Insgesamt 28 Bewohner mussten ihre Wohnungen in Kalkhorst verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war aus unbekannter Ursache am Montagabend in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde das Haus so stark beschädigt, dass die Bewohner in der Nacht zum Dienstag nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200 000 Euro.