Pasewalk : Mann schießt mit Luftgewehr umher

Schüsse mitten in Pasewalk: Am Ostersonntag schoss ein Mann vom Balkon in Richtung eines Kinderspielplatzes.

Pasewalk | Schüsse mitten in Pasewalk: Zeugen beobachteten am Ostersonntag gegen 16.20 Uhr, dass ein Mann aus dem vierten Stock eines Wohnhauses vom Balkon aus in Richtung eines Kinderspielplatzes schießt. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein 70-jähriger Deutscher in seiner Wohnung angetroffen werden. Der Mann hatte mit einem Luftgewehr, nach eigenen Aus...

