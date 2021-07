Stavenhagen : Radfahrer mit 2,8 Promille will Polizei austricksen

Der Versuch, die Polizei auszutricksen, ist einem alkoholisierten Radfahrer in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) gründlich misslungen.

Stavenhagen | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte ein Zeuge am Mittwoch gemeldet, dass an einem Einkaufszentrum in einem Gewerbegebiet unweit der Bundesstraße 194 „eine hilflose Person“ liege. Die Beamten trafen den schlafenden 45-jährigen Mann an. Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Nach einer Ermahnung schob der frisch aufgeweckte Mann vorschri...

