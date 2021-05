Auffahrunfall in Ribnitz-Damgarten : Auto fährt auf Motorradfahrer auf und verletzt diesen schwer

Die Ursache des Unfalls ist bisher ungeklärt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.

Ribnitz-Damgarten | Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall in Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Mann fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache an einer roten Ampel auf das Motorrad des 51-Jährigen auf, wie die Polizei mitteile. Der 51-Jährige wurde mit eine...

