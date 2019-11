Rostock-Lichtenhagen : An Hauswänden, Türen und Straßen: Jugendliche Sprayer verursachen hohen Sachschaden

Die beiden Täter standen unter erheblichem Alkolholeinfluss. Auch zwei Hakenkreuze gehörten zu ihrem Repertoire.

von svz.de

03. November 2019, 11:58 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am Sonnabend gegen 23.50 Uhr ein aufmerksamer Bewohner der Bützower Straße in Rostock-Lichtenhagen und teilte mit, dass er soeben zwei dunkel gekleidete Personen beim Besprühen der Straße beobachtete. Aufgrund der sofort durchgeführten Fahndung im dortigen Bereich konnten Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren feststellen, die diverse Spraydosen mit sich führten. Beide standen mit Werten von deutlich über ein Promille unter Alkoholeinfluss und wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Beamte sichern frische Spuren

Um das Ausmaß der Beschädigungen festzustellen, überprüften die Beamten dann den gesamten Bereich um die Bützower und Sternberger Straße und sicherten frische Beschmierungen unter anderem an diversen Hauswänden, Türen, auf Straßen, Haltestellenverglasungen sowie Straßenlaternen. Auch zwei Hakenkreuze gehörten zum Repertoire der Schmierfinken. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der verursachte Schaden auf etwa 15.000 Euro.