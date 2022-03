Unfall bei Bad Doberan : Sattelzug durchbricht Mittelschutzplanke – A20 voll gesperrt

Nach dem Unfall am Dienstagabend sei die Fahrbahn Richtung Lübeck noch für mehrere Stunden voll gesperrt sein, so die Polizei.

Bad Doberan | Ein Sattelzug hat am Dienstagabend auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Kröpelin die Mittelschutzplanke durchbrochen. Die Fahrbahn Richtung Lübeck sei noch für mehrere Stunden voll gesperrt, teilte die Polizei am Abend mit. Der Lkw kam zum Teil auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Rostock zum Stehen. Der 52 Jahre alte Fahrer sei nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.