Buschhof/Krümmel : Zahlreiche Schäden nach Unwetter an der Seenplatte

Bei dem Unwetter am Sonntagabend wurden mehrere Bäume entwurzelt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schwarz | Am Sonntagabend gegen 18.55 Uhr erhielt die Polizei die Information zu einer Verkehrsgefahr durch umgestürzte Bäume in der Ortslage Buschhof in Richtung Ichlim. Betroffen waren die Landesstraße 25 ab Buschhof weiter bis zur Kreisstraße 15 in Richtung des Ortes Ichlim. Nach ersten Informationen wurden durch Starkregen und starke Windböen mehrere Bäume ...

