Arbeitsunfall in Rostock : Trecker fällt von Hebebühne und tötet 67-Jährigen

In den frühen Morgenstunden am Dienstag ist es zu einem schweren Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen.

Rostock | Ein 67-Jähriger kam ums Leben, ein Nachbar, der Hilfe leisten wollte, musste reanimiert werden. Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 4 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße Up n Warnowsand. Der Mann arbeitete in der Früh an einem auf einer Hebebühne stehenden Traktor. Offenbar weil die Handbremse des Treckers nicht oder nicht ri...

