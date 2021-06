Stralsund : Zwei Jugendliche werden vermisst

Seit dem 2.Juni gegen 17:40 Uhr werden der 14-jährige Joshua Feld und die 17-jährige Amelie Tietz aus Stralsund vermisst.

Stralsund | Beide Jugendlichen haben in den Abendstunden das Helios Krankenhaus in der Rostocker Chaussee in Stralsund fußläufig verlassen und sind seitdem nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der beiden Personen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer hat Joshua und Amelie seit dem 02.06.2021 gesehen oder...

