Tribsees : A 20: Neuer Riesenkrater nun auch in Gegenrichtung

Das Loch war zunächst von 40 auf 95 Meter Länge gewachsen

von Stefan Tretropp/Martina Rathke

12. Februar 2018, 10:07 Uhr

Es scheint eine nie enden wollende Geschichte zu sein. Das Drama um die seit Monaten abgesackte Autobahn 20 bei Tribsees hat einen neuen traurigen Höhe- oder Tiefpunkt - ganz wie man will - erreicht. Die Schäden auf der Ostseeautobahn 20 weiten sich aus: Nachdem sich das große Loch auf der Autobahn in Richtung Westen (Rostock) in den letzten Wochen deutlich vergrößerte, ist nun auch die Gegenrichtung (Stettin) betroffen.

Die Fahrbahn sackte am Wochenende auch dort dramatisch ab, so dass nun auch in Fahrtrichtung Osten ein großes Loch klafft. Teile der Schutzplanken und der Zäune, die das erste Loch absichern, fielen in den so entstandenen Krater. Die Autobahn war bereits in beide Richtungen gesperrt.

Am heutigen Montagmorgen fanden sich Experten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr am Ort des Geschehens ein, um das weitere Vorgehen zu sondieren. Ein Betreten des Bereichs um die Löcher wird nun immer gefährlicher, so dass die Absperrungen ausgeweitet wurden.

Das Verkehrsministerium zeigte sich nicht überrascht, dass jetzt auch die Gegenfahrbahn abgesackt ist. Dass die A 20 an dieser Stelle instabil sei, habe man gewusst. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, dass auch die Gegenfahrbahn abrutsche. Die Planungen für die Reparatur der Straße würden damit nicht beeinflusst.

Die Fahrbahn westlich der Ausfahrt Tribsees war Ende September mehrere Meter tief abgesackt. Wenige Wochen später musste die Autobahn beidseitig gesperrt und der Verkehr auf Landstraßen umgelenkt werden. Das Loch hatte sich zuletzt auf der Fahrbahn nach Rostock von 40 auf 95 Meter Länge vergrößert.

Der Grund für das Desaster ist eine große Torflinse unter der Autobahn. Was genau im Boden geschehen ist, ist weiter unklar. Spekuliert wird über die Verwendung zu schwacher Stützen, nicht überprüfter Techniken oder schlicht Fehlkalkulationen.