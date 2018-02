Schwanheide : Auto kollidiert mit Baum - 36-Jähriger stirbt

Ein Mann kommt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab - mit fatalen Folgen.

von svz.de

04. Februar 2018, 10:44 Uhr

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Boizenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen am Sonntag in Schwanheide (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Straßen seien nicht glatt gewesen, erklärte ein Sprecher der Polizei. „Das kann als Unfallursache nahezu ausgeschlossen werden“, sagte er.