Verkehrsunfall mit Schwerstverletztem in Rostock : Auto stößt mit Radfahrer zusammen

Ein 80-Jähriger Autofahrer wollte an einer Kreuzung abbiegen - und übersah dabei wohl den 24 Jahre alten Radfahrer

von svz.de

18. September 2018, 06:54 Uhr

Am Montag kam es am Nachmittag im Stadtteil Rostock-Evershagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem abbiegenden PKW.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Zusammenstoß, als der 80 Jahre alte Fahrzeugführer des PKW, an einer Kreuzung nach rechts abbiegen wollte und dabei den die Straße querenden 24 Jahre alten Radfahrer übersah.

Der Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, nachdem sich sein Brillenglas in sein linkes Auge bohrte. Er wurde in die Klinik für Augenheilkunde verbracht.