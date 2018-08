Schwerin : Autofahrer schläft an Ampel ein

Am Donnerstagabend gingen Ersthelfer von einem Notfall aus, als sie den nicht ansprechbaren Fahrer in seinem Auto vor der Ampel stehen sahen.

von Polizeiinspektion Schwerin

17. August 2018, 12:38 Uhr

Sachen gibt's - der Motor lief, Kopf im Nacken, nicht ansprechbar. »Ersthelfer« gingen am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr von einem medizinischen Notfall aus und holten einen 24-jährigen Mann aus seinem Pkw, der an einer Ampel am Grünen Tal stand. Der Mann wurde wach und verstand die Welt um sich herum nicht mehr. Klar für ihn war, dass er unbedingt in sein Fahrzeug zurückwollte. Polizei und Rettungsdienst waren zwischenzeitlich eingetroffen und hinderten ihn daran.

Der Grund für das temporäre Nickerchen wurde recht schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Im Auto des 24-Jährigen befanden sich sowohl leere als auch volle Bierflaschen.

Im Polizeihauptrevier erfolgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.