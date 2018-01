Altkalen : Betrunkener löst mit Holzgewehr Polizeieinsatz aus

37-Jähriger streitet sich mit seinem Nachbarn und ruft so die Polizei auf den Plan

von svz.de

26. Januar 2018, 06:58 Uhr

Stark alkoholisiert und mit einem Holzgewehr in den Händen: So hat ein 37-jähriger Mann nach einem Streit mit einem Nachbarn in Altkalen (Kreis Rostock) einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach Polizeiangaben hatte er zuvor mit seinem Nachbarn gefeiert, im Anschluss gab es Streit. Dann stand der Mann plötzlich mit einem Gewehr auf dem Grundstück des Nachbarn. Die Polizei nahm dem Mann die vermeintliche Waffe ab. Diese entpuppte sich als Spielzeuggewehr aus Holz. „Vermutlich selbst gebastelt“, wusste die Polizei zu berichten.

Die Beamten nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam. Er hatte mehr als 2,8 Promille intus.