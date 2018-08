Neustrelitz : Brand eines Fahrzeugs in einer Hofeinfahrt

Das Feuer griff schnell auf die Giebelwand von einem der Häuser über.

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

16. August 2018, 13:22 Uhr

Am 16.08.2018 gegen 11:00 Uhr ist es auf der Seestraße in Neustrelitz zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW T 1 Kleinbus (Oldtimer) die Zufahrt zwischen zwei Wohnhäusern in der Seestraße, als beim Einfahren in die Grundstückseinfahrt sein Kleinbus Feuer fing.

Der 28-Jährige war alleine in den Fahrzeug und konnte sich noch unbeschadet aus dem Kleinbus retten. Das Feuer griff schnell auf die Giebelwand der Seestraße 38 über und zerstörte die verkleidete Wand auf einer Fläche von circa 10 mal 5 Quadratmetern.

Die genaue Ursache des Brandes steht derzeit nicht fest. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es waren drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz mit circa 12 Kameraden im Einsatz. So konnte ein größerer Schaden an den Wohnhäusern verhindert werden.

Der VW T1 brannte allerdings vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Personen zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.