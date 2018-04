Warnemünde : Brand in einer Ferienwohnung

Kerze auf dem Tisch vergessen: Feuerwehr konnte rechtzeitig Schlimmeres verhindern.

von svz.de

01. April 2018, 17:08 Uhr

Am Sonnabend wurde die Polizei und Feuerwehr nach Warnemünde gerufen: Passanten teilten mit, dass in einer Wohnung Am Strom Qualm sichtbar ist.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war die Feuerwehr schon dabei, den Rauch aus der Wohnung abzusaugen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Nutzer der Ferienwohnung waren zur Brandausbruchszeit nicht in der Wohnung. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde durch die Mieter der Ferienwohnung beim Verlassen eine brennende Kerze auf dem Tisch vergessen. Dies führte zum Entzünden des Tisches, was weiterhin zu einer Rauchentwicklung oberhalb des Tischbereichs und leichten Verkohlung der Zimmerdecke führte.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Teile des Mobiliars und der Wohnung übergriffen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden, sie wird durch die Vermieter der Ferienwohnung nachgereicht. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.