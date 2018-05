Granzin : Brand in einer Scheune

Trotz Einsatz zahlreicher Kameraden der Feuerwehr brannte der Dachstuhl der Scheune vollständig ab

von svz.de

16. Mai 2018, 07:40 Uhr

Am 15.05.2018, gegen 21:30 Uhr, kam es in Granzin zum Brand einer leerstehenden Scheune. Vor dem Brand berichteten Zeugen zunächst von einer alkoholisierten Person, die mit einem Stuhl auf der Straße saß. Anschließend hat diese Person mutmaßlich ein Feuer in einer nahegelegenen Scheune verursacht.

Trotz des Einsatzes von 73 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden brannte der Dachstuhl der Scheune vollständig ab. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt ca. 50.000 EUR. Der polizeilich bereits bekannte 67-jährige Tatverdächtige wurde durch mehrere Zeugen am Tatort gesehen und konnte noch vor Ort durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Bei der Festnahme wies der Täter einen Atemalkoholwert von über 1 Promille auf. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.