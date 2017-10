Schwerin : Brandstiftung an der Postfiliale am Berliner Platz

vergrößern 1 von 1 Foto: Schwerin 1 von 1

Heute gegen 03:40 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Postfiliale am Berliner Platz in Schwerin informiert. Nach ersten Erlenntnissen wurde das umzäunte Gelände einer Postfiliale durch unbekannte Täter betreten. Dort entzündeten sie an der Laderampe auf bislang unbekannte Art und Weise einen Rollwagen. Dieses Feuer griff auf zwei auf dem Gelände geparkte PKW VW Caddy der Post über. An den Fahrzeugen und dem Gebäudeaußenbereich entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Brandserie in Poppendorf: Drei Feuer in zwei Stunden

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Poppendorf (Landkreis Rostock) mehrere Feuer gelegt. Dabei wurden drei Autos und ein Holzschuppen zerstört, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Zwei Menschen mussten kurzzeitig medizinisch betreut werden, ernsthaft verletzt wurde aber niemand. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Zuerst brannte gegen Mitternacht ein bereits stillgelegtes und mit einer Plane abgedecktes Auto. Die Flammen griffen auf ein Nachbarauto über, Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen auf ein Haus. Kurz danach brach in einem weiter entfernten Holzschuppen Feuer aus. Zwei Stunden später ging ein anderes Auto in Flammen auf. Die Schadenshöhe sei noch unklar.