Unwetter in MV : Chaos nach „Herbststurm Herwart“

29.Okt.2017

Der dritte Herbststurm des Jahres namens "Herwart" hat wie erwartet Kurs auf den Nordosten genommen und erste Schäden in Mecklenburg-Vorpommern hinterlassen. Gemeldet werden Störungen aus fast allen Landesteilen. Stark getroffen hat es auch die Hansestadt Rostock. Seinen Höhepunkt erreichte der Sturm in den frühen Morgenstunden am heutigen Sonntag.

So knickten dutzende Bäume um und stürzten auf Straßen und Autos. In der Ziolkowskistraße in der Südstadt musste die Feuerwehr ausrücken, um einen durchgebrochenen und auf zwei Autos gestürzten Baum zu beseitigen. Es kam aber in allen Stadtteilen zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. So musste die Stadtautobahn auf Höhe Evershagen kurzzeitig gesperrt werden, da ein großer Baum auf der Fahrbahn die Weiterfahrt versperrte. Die Kameraden rückten mit Kettensägen an und zerteilten die Bäume.

Besonders hart getroffen hat es ein Toyota-Autohaus im Dierkower Brückenweg. Dort riss der Sturm ein riesiges Pavillon aus der Verankerung und wehte es über den Betriebshof. Dabei wurden sieben Autos zum Teil erheblich beschädigt. Zudem knickten hier mehrere Laternen ab und stürzten auf Autos, eine Tanne brach entzwei. Viele Feuerwehren sind - Stand 6.15 Uhr - pausenlos im Einsatz. Personenschäden wurden glücklicherweise noch nicht gemeldet.