Zeugen gesucht : Filmreifer Einbruch in Rostocker Juweliergeschäft

Mit einem Hammer bewaffnet haben maskierte Einbrecher in Rostock ein Juweliergeschäft überfallen und geplündert. Auf der Flucht wurde eine Tasche mit Schmuck zurückgelassen. Zeugen sahen die Einbrecher, aber die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

von Winfried Wagner

18. Januar 2018, 09:16 Uhr

Die Polizei in Rostock fahndet weiter nach Einbrechern, die am Mittwochabend in filmreifer Manier Goldschmuck aus einem Juweliergeschäft gestohlen haben. Der Einbruch in der Innenstadt wurde von Zeugen beobachtet, die Suche mit Spürhunden blieb aber erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Nun beginne die Ermittlungsarbeit. Erste telefonische Hinweise aus der Bevölkerung seien bereits eingegangen. Außerdem sei schon ein Teil der Beute entdeckt worden. In der Nähe des Geschäftes wurde die Tasche mit Schmuck gefunden, der aus dem Laden stammt und dem Inhaber zurückgegeben wurde, wie der Sprecher sagte.

Die schwarz maskierten Täter fuhren den Angaben zufolge gegen 21.00 Uhr vor das Juweliergeschäft in der Fußgängerzone, brachen die Tür des Ladens auf und schlugen dort mit einem Hammer Glasvitrinen ein.

Dann erbeuteten sie Goldschmuck in noch nicht genau bekannter Menge, der in Taschen verstaut und mitgenommen wurde. Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere zehntausend Euro, der exakte Wert werde aber noch vom Geschäftsinhaber ermittelt.

Zwei Täter flohen nach Angaben der Polizei zu Fuß. Sie wurden zunächst von zwei Passanten verfolgt, die aber die Spur verloren. Der dritte Täter raste mit einem weißen Transporter über den Fußgängerboulevard zum Neuen Markt, wo sich die Spur dann ebenfalls verlor.

Die beiden Einbrecher, die zu Fuß flüchteten, sollen etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein und schwarze Masken getragen haben. Der Fahrer des Transporters habe eine schwarze Maske und einen auffälligen weißen Overall getragen, vermutlich einen Einweganzug.

Wenige Stunden vor dem Einbruch hatte es einen Fehlalarm in der Rostocker Bundesbank gegeben, die etwa einen Kilometer weiter südlich liegt. Dort wurden nach einem „stillen Alarm“ Straßen gesperrt und Straßenbahnen gestoppt. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein. Einen Zusammenhang mit dem Einbruch schloss die Polizei aus.„Dort gibt es öfter mal Fehlalarm“, sagte eine Polizeisprecherin.