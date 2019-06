Kurioser Fund beschäftigt die Polizei in Neubrandenburg

von thvo

10. Juni 2019, 21:03 Uhr

Da staunte die Polizei nicht schlecht. In einem Waldstück beim Mühlendamm in Neubrandenburg fanden Beamte am Montagmorgen eine fünf Meter lange Wäscheleine – voll mit Schlüpfern und BHs. Herkunft unbekannt. Die Polizei stellte den Fund sicher und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben?