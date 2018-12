Nahe Wismar : Hobbytaucher finden Wasserleiche in der Ostsee

Toter ist 28-Jähriger aus Wismar.

von dpa

14. Dezember 2018, 16:38 Uhr

Hobbytaucher haben in der Ostsee-Bucht Wohlenberger Wiek nahe Wismar einen Toten gefunden. Der Leichnam sei von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungsgesellschaft noch am Donnerstag geborgen worden, teilte die Polizei in Wismar am Freitag mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 28-jährigen Mann aus Wismar. Die Kriminalpolizei ermittele zur Todesursache. Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Straftat gebe es nicht.