Ludwigslust : Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

27. Juni 2019, 06:16 Uhr

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall bei Ludwigslust schwer verletzt worden. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochabend mit seinem Wagen von der B191 ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Auto, anschließend kam er in ein Krankenhaus.