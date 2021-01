Zeugen gesucht : Mercedes vom Parkplatz beim See an den Funktürmen in Pinneberg gestohlen

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag (10. Januar) auf Montag (11. Januar).

von René Erdbrügger

11. Januar 2021, 15:48 Uhr

Pinneberg | Autodiebstahl in Pinneberg: In der Nacht von Sonntag (10. Januar) auf Montag (11. Januar) ist es im Haidkamp zum Diebstahl eines Autos vom Parkplatz beim See an den Funktürmen in Pinneberg gekommen.

Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro

Nach Angaben der Polizei stahlen Unbekannte zwischen 17.15 Uhr und 8 Uhr am Montagmorgen einen blauen Mercedes S 500 Baujahr 2005. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf etwa 15 000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon (04101) 2020.

