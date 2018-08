Rostock : Messer, Elektrosschocker und Holzlatte - Streit eskaliert

Bei einer Auseinandersetzung in Rostock werden drei Männer verletzt.

von dpa

26. August 2018, 10:07 Uhr

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung im Rostocker Stadtteil Groß Klein sind drei Männer verletzt worden. Der Polizei zufolge war am späten Samstagabend ein Streit zwischen mehreren Menschen eskaliert, die dabei unter anderem zu einem Messer, einem Elektroschocker und einer Holzlatte griffen. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Einer der Verletzten musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.