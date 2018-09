Brand in der Nähe von Lübz : Milchviehanlage in Flammen

Flammenmeer: Etwa 800 Strohballen fingen Feuer / Die Polizei ermittelt

von svz.de

21. September 2018, 06:15 Uhr

Donnerstagnacht brach aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer auf einer Milchviehanlage nahe Lübz aus.

Der Polizei zufolge fielen dem Brand zwischen 700 und 800 Strohballen, eine mit Getreide gefüllte Lagerhalle und eine Solaranlage zum Opfer. Brandstiftung konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr brachte die angrenzend untergebrachte Rinder in Sicherheit. Ein Kalb, welches lange Zeit dem Rauch ausgesetzt war, verendete noch am Brandort.

An dem Einsatz waren 62 Feuerwehrleute beteiligt.

Bislang kann der Sachschaden nur geschätzt werden und könnte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 038735 8370 an das Polizeirevier in Plau am See oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu richten.