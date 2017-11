vergrößern 1 von 1 Foto: PI Güstrow 1 von 1

von svz.de

erstellt am 20.Nov.2017 | 14:29 Uhr

Am Montag, gegen 12:30 Uhr befuhr ein PKW mit angehängtem Bootstrailer die A19 in Richtung Rostock. Transportiert wurde ein Motorboot. In der Nähe des Parkplatzes Eldetal (Gemeinde Leizen) löste sich plötzlich der Trailer vom PKW, der dann nach rechts auf den Seitenstreifen kam. Trailer und Boot wurden beschädigt. Sachschaden 5000 Euro.