Hagenow : Polizei fahndet nach Sprayer

Sprüher war zwischen 7.30 und 11 Uhr an einem Trafohäuschen

von svz.de

17. Mai 2018, 09:06 Uhr

Einem aufmerksamen Bürger fiel am Mittwochmorgen eine männliche Person auf, die offensichtlich dabei war, ein Trafogebäude der Deutschen Bahn im Bereich Hagenow/Heide zu besprühen. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er vom Tatort. Durch den Zeugen wurde unverzüglich die Polizei verständigt. Die eingesetzten Streifen der Landes- und Bundespolizei fahndeten sofort im Umfeld des Tatortes nach dem flüchtigen Täter. Auch ein Fährtenhund der Landespolizei kam zum Einsatz. Dieser konnte die Spur des Täters aufnehmen und diese bis in das Stadtgebiet von Hagenow verfolgen. Hier verlor sich dann die Spur.

Insgesamt wurde durch den derzeit unbekannten Täter eine Fläche von sechs Quadratmeter besprüht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Fahndung nach dem Täter dauert an. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei auch um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Mittwoch in der Zeit von 07.30 bis 11 Uhr, insbesondere im Stadtgebiet von Hagenow auffällige Personen beobachtet oder kann Angaben zum Sachverhalt machen? Der Täter war dunkel gekleidet und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter Telefon. 0381/2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit Informationen über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800/6888000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.