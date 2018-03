Buchholz : Polizist unterbricht Familien-Streit mit einem Warnschuss

Heute Mittag kam es wegen familiärer Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz.

von Polizeipräsidium Rostock

13. März 2018, 20:04 Uhr

In Buchholz (Landkreis Rostock), ist es heute Mittag zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Warnschuss abgegeben wurde. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Gegen 12 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers Bad Doberan nach Buchholz gerufen. Dort kam es zu familiären Streitigkeiten zwischen einem 28-Jährigen und seinem Vater.

Nachdem die Polizei den Tatort erreichte, ging der Sohn äußert aggressiv auf die Beamten los und leistete enormen Widerstand, sodass Verstärkung angefordert werden musste. Dem 28-Jährigen gelang die Flucht auf einen nahe gelegenen Acker. Bei der Verfolgung wurden die Polizeibeamten schließlich von dem Mann mit einem Stein bedroht. Ein Beamter gab einen Warnschuss in die Luft. Der Tatverdächtig ließ ab und konnte gefesselt werden. Er befindet sich aktuell in ärztlicher Betreuung. Die Ermittlungen dauern an.