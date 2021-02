Drama im Lübziner See : Polizist versinkt beim Rettungsversuch eines verunglückten Eisanglers

Ein 71-Jähriger war am Freitagvormiitag in den Lübziner See eingebrochen, Anwohner sowie Rettungskräfte eilten zur Hilfe. Doch die Rettung erwies sich als schwierig.

Als ein älterer Herr am Freitagvormittag in den Lübziner See einbrach, sorgte dies für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Bei dem Rettungsversuch brach ein Polizist ebenfalls ins eiskalte Wasser ein. Der 71-Jährige überlebte. Anwohner vers...

