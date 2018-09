Versetzung und Disziplinarverfahren : Polizist vor Hitlerbild

Bei einer Durchsuchung werden Fotos gefunden, auf denen ein Polizeibeamter vor Utensilien aus dem Dritten Reich zu sehen ist. Ihm droht die Entlassung aus dem Dienst.

von Iris Leithold

07. September 2018, 18:52 Uhr

Ein Beamter des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ist nach dem Fund von Fotos mit ihm vor einem Hitlerbild versetzt worden. Er versieht seinen Dienst nun in einem Revier, wie das Innenministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Außerdem sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, das kurz vor der Beendigung stehe. Die Fotos waren dem Ministerium zufolge bei Durchsuchungen im Zuge eines Ermittlungsverfahrens bei einem Beschuldigten gefunden worden.

Auf die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Beamten sei zunächst verzichtet worden, weil alle Fotos private Ereignisse zeigten und ein aktives Tun auf den Bildern nicht zu erkennen sei, hieß es. Die Einleitung eines Strafverfahrens könne aber jederzeit nachgeholt werden.

Der Polizist war den Angaben zufolge im Einsatzdezernat des Präsidiums Neubrandenburg tätig. Dort werden auch Lagebilder erarbeitet. Nach bisherigen Bewertungen und Prüfungen habe der Beamte in dem Bereich einen untadeligen Dienst geleistet.

Mit dem Mann sei nach dem Fund der Fotos ein Personalgespräch geführt worden. Dabei sei ihm deutlich gemacht worden, welche Verpflichtungen an seine Person und sein Verhalten hinsichtlich seines Berufes von ihm erwartet werden.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betonte: «Unmittelbar nach Kenntnis des Vorgangs habe ich als Minister angewiesen, eine Entlassung des betreffenden Beamten zu prüfen, soweit berechtigte Zweifel an der Verfassungstreue des Beamten bestehen.» Für Extremisten, ganz gleich ob von rechts, links oder religiös motiviert, sei in der Landespolizei kein Platz. Ein Disziplinarverfahren könne bis zur Entfernung aus dem Amt führen.