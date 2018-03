Schönberg : Sattelzug brennt auf der Autobahn 20

Durch den Lkw-Brand kommt es zu Beeinträchtigungen Richtung Lübeck.

von svz.de

07. März 2018, 09:45 Uhr

Am Mittwoch kam es gegen 1.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zum Ausbruch eines Brandes an einem Sattelzug auf der Bundesautobahn A20 im Bereich Schönberg. Der Lkw ist mit einer unbekannten Menge Aluminium beladen und war auf der Fahrt in Richtung Lübeck. Wegen der starken Rauchentwicklung kommt es auch zur Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs in Richtung Rostock. Die Autobahn ist daher zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Lüdersdorf in beiden Fahrrichtungen voll gesperrt.