Granzin : Scheune nach Feuer einsturzgefährdet

Trotz Einsatz zahlreicher Kameraden der Feuerwehr brannte der Dachstuhl der Scheune vollständig ab. Verdächtiger gefasst.

von Winfried Wagner

16. Mai 2018, 07:40 Uhr

Nach einem Scheunenbrand in Granzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen einen 67 Jahre alten Mann. Der Tatverdächtige wurde am Dienstagabend von Zeugen festgehalten, als er den Brandort verlassen wollte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust sagte. Er sei festgenommen worden und bleibe zunächst in Gewahrsam.

Der 67-Jährige sei dabei beobachtet worden, wie er aus der leerstehenden Scheune kam, wo er geraucht haben soll. Unmittelbar danach sei das Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand war ein Schaden von 50 000 Euro entstanden.

Das Gebäude sei nach dem Löschen - zu dem etwa 70 Feuerwehrleute kamen - einsturzgefährdet. Verletzte gab es nicht. Zu einem möglichen Motiv könne die Polizei noch nichts sagen.