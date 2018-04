Neubrandenburg : Schlägerei mit Pfefferspray zwischen Schülern

Streit unter Jugendlichen auf einem Schulhof in Neubrandenburg eskaliert.

von Winfried Wagner

26. April 2018, 10:46 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Schülern an einer Regionalschule in Neubrandenburg ermittelt die Polizei derzeit die genauen Umstände des Vorfalls. Dabei wurden am Mittwoch alle vier Beteiligten leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Nach derzeitigen Stand soll ein 16-jähriger Schüler drei jüngere Schüler mit Pfefferspray attackiert haben. Ob auch ein Messer im Spiel war, müsse noch geklärt werden. Der Anlass für den Vorfall und nähere Umstände seien noch unklar. Die mutmaßlich angegriffenen Schüler seien 13, 15 und 15 Jahre alte. Alle Beteiligten seien ambulant behandelt worden.