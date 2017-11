Abfahrt Hagenow : Schwerer Unfall auf der A24

vergrößern 1 von 6 1 von 6











von Ralf Drefin

erstellt am 13.Nov.2017 | 07:51 Uhr

Am Wochenende kam es auf der A24 zu einem schweren Unfall auf Höhe der Abfahrt Hagenow zur B321. So ist kurz vor der Abfahrt ein Dacia aus Richtung Berlin kommend aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Wahrscheinlich hat der Wagen mit drei Insassen sich mehrfach überschlagen, bevor er in entgegengesetzter Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen kam.

Die Insassen wurden dabei leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Danach wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehren Ludwigslust, Dreenkrögen und Rastow haben die Unfallstelle ausgeleuchtet und abgesichert.

Nach ihren Aussagen haben die anderen Fahrzeugführer auf der A24 vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet. Aufgrund des Unfalls bildete sich jedoch ein kilometerlanger Srau und die A24 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.