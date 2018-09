Bastorf : Schwerer Verkehrsunfall mit einem Toten

Motorradfahrer kommt von der Straße ab und kollidiert mit Baum

von svz.de

16. September 2018, 20:24 Uhr

Am 16.09.2018 gegen 16:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 12 bei Barstorf, bei welchem ein Motorradfahrer verstarb.

Der 35-jährige Motorradfahrer befuhr die Landstraße 12 in Richtung Bastorf. Hier kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Von diesem prallten Maschine und Fahrer ab und schleuderten ca. 45 m weiter. Der Motorradfahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Das Motorrad brannte aus. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

Ein Sachverständiger der DEKRA wurde zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Ein Fremdeinfluss konnte bezüglich der Unfallursache bislang nicht festgestellt werden.

Im Rahmen der Einsatzbewältigung musste die Landstraße 12 ca. 2 ½ Stunden voll gesperrt werden.