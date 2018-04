Güstrow : Tote nach Brand identifiziert

Bei den Opfern handelt es sich um den Mieter der Wohnung und einen Bekannten. Die Brandursache ist weiter unklar.

Bei den zwei Opfern eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus vom vergangenen Sonnabend in der Güstrower Südstadt handelt es sich um den 51-jährigen Mieter der Wohnung und seinen 48 Jahre alten Bekannten. Dies habe die Obduktion ergeben, teilte das Polizeipräsidium in Waldeck gestern auf Anfrage mit.

Über die Brandursache gebe es aber noch keine Erkenntnisse. Die Wohnung war komplett ausgebrannt. Die Wohnung in der Güstrower Ringstraße war komplett ausgebrannt. Die beiden Toten wurden nach Abschluss der Löscharbeiten gefunden. Bis zur Unkenntlichkeit waren sie verbrannt. Es gebe Hinweise darauf, dass die zwei Alkohol getrunken hätten, so die Polizei. Noch immer sind die 20 Wohnungen in dem Mehrfamilienblock nicht bewohnbar.