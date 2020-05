Malchow : Umstürzender Baum beschädigt zwei Motoryachten

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

31. Mai 2020, 16:23 Uhr

Am Sonntag um 11:34 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass am Sportboothafen in Malchow ein Baum umgestürzt sein soll. Die erste Mitteilung beinhaltete, dass der Baum auf ein Boot stürzte und dabei zwei Personen verletzt wurden. Die Integrierte Rettungsleitstelle des LK MSE wurde sofort verständigt. Eine Funkstreife der Wasserschutzpolizei Waren wurde zum Einsatz gebracht.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Weide, welche unmittelbar am Rand des Hafenbeckens stand, auf Grund einer Windböe umgeknickt war. Der Baum war auf zwei neuwertige Motoryachten gestürzt, die im Hafenbecken festgemacht waren. Eine der beiden Yachten wurde erheblich beschädigt. 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Malchow und Alt Schwerin befanden sich im Einsatz um die Gefahr zu beseitigen. Personen wurden entgegen der Erstmeldung nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Besitzer der beiden Yachten befanden sich vor Ort.