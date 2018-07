Hagenow : Unfall mit Gefahrguttransporter auf der A24

Gegen 1.40 Uhr kam es auf der Autobahn 24 bei Hagenow zu einem Unfall. Kurzzeitige Sperrungen waren die Folge.

von Dierk Bullerdieck

20. Juli 2018, 08:29 Uhr

Ein Unfall mit einen Gefahrguttransporter auf der Autobahn 24 (A 24) bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zum Freitag glimpflich ausgegangen. Ein Autofahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den Transporter auf. Dieser hatte Kohlenstoffdioxid an Bord. Durch den Aufprall sei der Transporter auf die Mittelleitplanke geschoben worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 54-jährige Lastwagenfahrer wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Behälter auf dem Transporter wurden nicht beschädigt und es trat kein Gas aus. Der Schaden wurde auf rund 44 000 Euro geschätzt. Aufgrund von Bergungsarbeiten kam es auf der A24 zu Sperrungen.