Fundort nähe Frankenteich : Verbrannte Leiche in Stralsund gefunden

War es ein Verbrechen? Die Polizei in Stralsund ermittelt zu einem Todesfall in der Nähe des Frankenteichs.

von Stefan Tretropp

04. Februar 2018, 11:00 Uhr

Am frühen Sonntag Morgen gegen 8 Uhr ist eine verkohlte Leiche in Stralsund am Frankenteich gefunden worden. Der menschliche Körper wurde im Bereich des Ufers gefunden.

Die Polizei hatte den in der Nähe befindlichen Frankenwall am Sonntagmorgen abgesperrt und erste Untersuchungen am Tatort vorgenommen. Der Tatort selbs wurde weiträumig abgeriegelt. Über die Identität des Toten ist noch nichts bekannt. Nach Angaben der Polizei weisen erste Erkenntnisse auf einen Mann hin.

Der Einsatz ist inzwischen beendet, gegen 12.30 Uhr wurde die Leiche abtransportiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Ereigniszeit und -ort gemacht haben, sich an das Polizeihauptrevier in Stralsund unter 03831/2890-624, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizeimv.net.de zu wenden.

Weitere Infos folgen im Laufe des heutigen Tages.