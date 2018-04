Goldberg : Verkehrsunfall an der Goldberger Kreuzung

An der Kreuzung in Höhe der HEM-Tankstelle stießen zwei Pkw zusammen. Ein Fahranfänger beachtete den Gegenverkehr nicht

von svz.de

29. April 2018, 11:03 Uhr

Wenige Minuten vor 10 Uhr am Vormittag kam es in Goldberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 18-jähriger Fahranfänger an der Ampelkreuzung der Landesstraße 17 und der Bundesstraße 392 den entgegenkommenden Verkehr missachtet. Er war mit seinem VW Passat aus Richtung Wendisch Waren gekommen und wollte bei Grün-geschalteter Ampel nach links in Richtung Diestelow abbiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Renault Mégane (Fahrer 66) und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrer zum Glück nur leicht verletzt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus zur Beobachtung lehnten beide Fahrer ab und wurden nach Polizeiangaben auf eigenen Wunsch im Rettungstransportwagen vor Ort behandelt.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Goldberg war mit 16 Kameraden im Einsatz und hat ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden. An der Kreuzung kam es bis 12.30 Uhr wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zu Verkehrseinschränkungen.