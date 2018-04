Waren (Müritz) : Vermutete Tatwaffe nach Tötungsverbrechen aufgefunden

Der dringend Tatverdächtige, der im Februar eine Rechtsanwältin in Waren erschossen haben soll, wurde vernommen.

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

27. April 2018, 12:50 Uhr

Im Auftrag des Landgerichtes Neubrandenburg wurde gestern auf eigenen Wunsch der 79-jährige Beschuldigte durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg vernommen. Der Mann, der dringend verdächtig ist, am 01.02.18 eine 67-jährige Rechtsanwältin in Waren erschossen zu haben, befindet sich in Untersuchungshaft.

In seiner Vernehmung machte der Beschuldigte Aussagen zum Ablageort der vermuteten Tatwaffe. Diese konnte durch Beamte der KPI in einem kleinen Waldstück im Stadtteil Waren West aufgefunden und sichergestellt werden. Die Pistole wird nun im LKA untersucht, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um die Tatwaffe handelt und um was für eine Pistole genau es sich handelt.

Über den Ablageort hinaus machte der Beschuldigte keine Angaben.